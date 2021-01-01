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Новости » Об изменении номера телефона контакт-центра ПФР в Чувашии

13:15 19 января 2021 г.

 

С 1 января 2021 года жители Чувашской Республики по единому многоканальному телефону 8 800 600 04 85 могут получить консультацию по всем направлениям деятельности ПФР. Для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный (как со стационарных, так и с мобильных телефонов). Номера телефонов «горячих» линий территориальных органов ПФР Чувашской Республики можно уточнить в разделе «Контакты региона» на официальном сайте ПФР.

Персональная информация предоставляется при наличии в распоряжении органов ПФР контрольной информации – «кодового слова». Заявление об установлении «кодового слова» можно направить посредством электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» сайта ПФР.

 



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