С 1 января 2021 года жители Чувашской Республики по единому многоканальному телефону 8 800 600 04 85 могут получить консультацию по всем направлениям деятельности ПФР. Для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный (как со стационарных, так и с мобильных телефонов). Номера телефонов «горячих» линий территориальных органов ПФР Чувашской Республики можно уточнить в разделе «Контакты региона» на официальном сайте ПФР.

Персональная информация предоставляется при наличии в распоряжении органов ПФР контрольной информации – «кодового слова». Заявление об установлении «кодового слова» можно направить посредством электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» сайта ПФР.