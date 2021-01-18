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Новости » В Чувашии отделы центров занятости восстановят личный прием граждан по предварительной записи

13:13 19 января 2021 г.

 

В Чувашии отделы центров занятости восстановят личный прием граждан по предварительной записи

15 января на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики принято решение о восстановлении личного приема граждан центрами занятости населения по предварительной записи с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщила на встрече с журналистами министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова и отметила: «Данное решение позволит каждому безработному более эффективно получать весь комплекс услуг в сфере занятости таких, как услуги психологической поддержки, социальной адаптации, профессиональной ориентации и профессионального обучения».

С 1 января региональные власти уполномочены сами принимать решения об организации дистанционного режима работы или личного приема граждан центрами  занятости населения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Также в рамках брифинга министр призвала граждан внимательнее следить за информацией в личном кабинете на портале ЕПГУ и «Работа в России».

Также Алена Елизарова сообщила об уровне безработицы в республике. На сегодняшний день благодаря проводимой политике в сфере занятости ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Численность безработных снизилась до 14,9 тыс. человек, уровень безработицы составил 2,5% по отношению к численности рабочей силы. Стоит отметить, что после достижения пикового значения, уровень безработицы снизился в два раза: по состоянию на 26 августа 2020 года количество безработных составляло около 30 тыс. человек.

Кроме того, Алена Елизарова рассказала о том, что Минтрудом Чувашии разработал  комплекс мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года. Документом предусмотрено создание дополнительных рабочих мест в рамках реализуемых инвестиционных проектов и программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также проведение мероприятий активной государственной политики в области содействия занятости населения и подготовки квалифицированных рабочих кадров, востребованных на рынке труда. Так в частности, ожидается, что комплекс мер даст результат в виде 18 000 трудоустроенных граждан на постоянные рабочие места.



Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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