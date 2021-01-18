По всей России в рамках нацпроекта «Образование» обновляются студенческие общежития. Одной из первых в стране завершена реконструкция общежития № 2 Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Пока еще в здании царит рабочая обстановка: разгружается мебель, устанавливается оборудование, обустраивается сантехника, но уже в феврале отремонтированные комнаты заселят студенты.

Готовность общежития к открытию проверила секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Алена Аршинова. Напомним, ремонт контролировал партийный проект «Новая школа», который посвящен как развитию качественного образования, так и налаживанию образовательной инфраструктуры по всей стране…

ЦИФРЫ 139,6 млн рублей было выделено из федерального бюджета на реконструкцию общежития ЧГУ имени И.Н. Ульянова, чуть более 18 млн рублей вложено в ремонт самим университетом.

Уже с улицы было заметно, что здание 1962 года постройки значительно преобразилось: визуально стало шире, обновлены фасады и окна, обустроен широкий вход с пандусом. Встречавший гостью ректор ЧГУ Андрей Александров отметил, что реконструкция началась в четвертом квартале 2019 года и должна была закончиться к августу нынешнего, но благодаря поддержке руководства республики, города Чебоксары, депутатов Госдумы ремонт завершили раньше — в канун новогодних праздников.

По словам ректора, реконструкция шла по индивидуальному проекту, увеличилась площадь здания, возведен дополнительный шестой этаж. Общежитие стало более вместительным. Выросла и площадь комнат: по новым стандартам на каждого студента положено 7,5 квадратного метра. В жилых секциях — по две-три комнаты, санузел, душевая, уголок для кухни. На первом этаже есть тренажерный и актовый залы.

«Помню, как сама жила в студенческом общежитии, с потолка сыпалась штукатурка, приходилось готовиться к экзаменам при свете одной лампочки. По сравнению с тем, что сейчас мы видим в Чувашском госуниверситете, — это, конечно, земля и небо», — поделилась впечатлениями Алена Аршинова со студентами медицинского факультета, ведь им тут и жить.

КСТАТИ Депутат Госдумы Алена Аршинова предложила ЧГУ практиковать культуру раздельного сбора мусора не только в учебных корпусах, но и в общежитиях. И в качестве первого подарка на новоселье общежитие № 2 получило четыре новеньких разноцветных контейнера.

«Почти как дома!» — согласились будущие стоматологи и хирурги, приехавшие постигать медицинскую науку в столицу Чувашии из других регионов и государств. А студент второго курса Азамат Шакуров родом из Башкортостана рассказал, что вместе с товарищами по факультету помогал восстанавливать общежитие, сейчас ребята разгружают мебель, и за все это они получают зарплату. А Азамат в это непростое время еще и помогает медикам в Республиканской клинической больнице, что называется, «на передовой», и сам уже переболел ковидом, к счастью, в легкой форме. Вылечившись и проведя на карантине положенное время, волонтер снова пошел помогать…

Относиться к своему общему «дому» будущие жильцы пообещали бережно. Руководство же вуза надеется, что теперь, когда для приезжих студентов созданы самые комфортные жилищные условия, они и учиться будут лучше. А в будущем, может, даже захотят остаться жить и работать в столице Чувашии.

Фото Максима Васильева

Осматривая обновленное общежитие, ректор ЧГУ Андрей Александров и депутат Госдумы Алена Аршинова заглянули в спортзал. Тут есть и беговая дорожка, и велотренажер, и станки для силовой тренировки.