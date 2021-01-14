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Новости » В библиотеках республики проходят занятия по изучению родного языка

13:10 19 января 2021 г.

 

В библиотеках республики проходят занятия по изучению родного языка

Так, в отделе обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки проведено познавательное занятие из цикла «Чěвěл-чěвěл чěкеçсем» по изучению родного языка.

 Согласно Конституции Чувашии в республике два государственных языка – русский и чувашский. Чувашский – национальный язык чувашского народа. Он имеет необычное происхождение, уникальный алфавит и характерное звучание.

Родной язык – это язык, который мы слышим с самого раннего детства, отражение культуры и традиций, наше наследие, начало начал. Изучение родного языка, развитие речи являются одними из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. В современном дошкольном образовании оно рассматривается как основа воспитания и обучения детей. Поэтому так важно с детства создавать представление о том, что язык – это главное сокровище народа; воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку.

Специалисты библиотеки подготовили для дошкольников цикл занятий, который в простой и доступной форме поможет изучить основы разговорной речи на родном языке. Всего на 2021 год запланировано 18 занятий по темам: «Манăн çемье», «Манăн кил-çурт», «Чěрчунсем», «Апат-çимеç», «Тумтир», «Эрне кунěсем», «Ҫулталăк вăхăчě», «Теттесем», «Манăн юлташ».

Во время занятий малыши будут принимать участие в командных и пальчиковых играх, физкультминутках, проводимых на чувашском языке. Особое внимание будет уделено прослушиванию чувашских сказок, легенд, загадок, песен и обучению правильному произношению слов на родном языке. С помощью наглядных средств специалисты объяснят детям значение многих предметов. Они узнают не только игрушки, но и животных и одежду. Все занятия будут проходить как на русском, так и на чувашском языках.

С видеозаписью первого урока «Моя семья – Манăн çемье» можно ознакомиться на YouTube-канале библиотеки и ее странице в социальной сети ВКонтакте.

Следующее обучающее занятие состоится 26 января. Приглашаем!



Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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