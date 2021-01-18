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Новости » В Чувашии по номеру 122 записались на вакцинацию почти 2000 человек

13:09 19 января 2021 г.

 

В Чувашии по номеру 122 записались на вакцинацию почти 2000 человек

Об этом рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на еженедельном совещании в этот понедельник, 18 января.

Предварительная запись на вакцинацию населения от COVID началась еще в декабре прошлого года. На сегодня получено порядка 2 тысяч таких заявок. Все они обработаны медицинскими организациями. И на основании этих заявок медработники активно выходят на этого пациента, и приглашают на процедуру.

Кроме того, сейчас совместно с Мининформполитики в тестовом режиме отрабатывается возможность записи на вакцинацию с помощью голосового помощника COVID-службы 122. 

Алгоритм простой – нужно позвонить на номер 122, внятно и четко ответить на вопросы робота – по подсказке продиктовать номер страхового полиса, затем робот в автоматическом режиме по номеру страхового полиса сверяет к какой поликлинике прикреплен пациент, как только он его идентифицирует, включает гражданина в лист ожидания. И в самое ближайшее время медицинский работник с ним свяжется и уточнит удобную для него дату вакцинации.

Если робот не сможет произвести идентификацию пациента, то переведет его уже на обычного оператора, и дальше оператор сможет принять заявку.

Пациент может также позвонить напрямую сразу в регистратуру поликлиники, и записаться на вакцинацию.



Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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