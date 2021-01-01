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Новости » Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции

13:08 19 января 2021 г.

 

п/п

№ пункта вакцинации

Наименование медицинской организации

Адрес проведения вакцинации

1.

 

1

БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,

ул. Комиссариатская, д.73, каб.112

2.

1

БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д.12, каб. № 5

3.

1

БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мира, д.19, каб. №123

4.

1

БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429220, Чувашская Республика, пгт. Вурнары, ул. Жоржа Илюкина, д. 15, каб. №1

5.

1

БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул.Кооперативная, д.27, каб. 8

6.

1

БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429310, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Михаила Сеспеля, д. 15, каб. №25

7.

1

БУ «Козловская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429430, Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, ул. Виноградова д.2, каб. №109

8.

1

БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429140, Чувашская Республика, с. Комсомольское, ул. Лесная, 4, каб. №6

9.

1

БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии

429040, Чувашская Республика, Красночетайский район,

c. Красные Четаи, ул. Новая д.16 каб №7

10.

1

БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад

ул. Николаева д.57, каб. №004

11.

1

БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, д.52, каб. №17

12.

1

БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Ленина, д.22Г, каб. №2

13.

1

БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова, д.1, каб. №303

14.

1

БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии

429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.13. Поликлиника, цокольный этаж — кабинет №4 (Прививочный кабинет), кабинет №5 (кабинет осмотра врача)

15.

1

БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии

429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район,  с. Шемурша, ул. Ленина, д.20, каб. № 55

16.

1

БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Комсомольская, д.15, каб. 102

17.

1

БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Яльчики, ул. Восточная, д. 1, каб. №21

18.

1

БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии

429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, с.Янтиково, пр.Ленина, д.16

19.

1

БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии

429335, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Павлова, д. 10, каб. №119

20.

2

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии

429122, Чувашская Республика, г. Шумерля ул. Свердлова д.2, каб. №334

Филиал «Порецкая центральная районная больница» БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии

429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д.313

21.

2

БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии

429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, каб. №10

 

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 27, каб. №227

22.

1

БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии

428022, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 53, поликлиника №1, каб. №325

23.

2

БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии

429334, Чувашская Республика, К. Иванова, 14 кабинет № 207

428902, Чувашская Республика, п. Сосновка, пер. Школьный, 2

кабинет № 13

24.

1

БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 47, каб. №110

25.

1

БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии

428028, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей 46, кабинет №103

26.

3

БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24, каб. №206

 

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 27, каб. №11

Филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

429620, Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7, каб. прививочный

27.

1

БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии

428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Социалистическая 1а, каб. №109

28.

1

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 29 Федерального медико-биологического агентства»

429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.31, каб. №202

28 медицинских организаций

        33 пункта вакцинации
 
 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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