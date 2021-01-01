13:08 19 января 2021 г.
|
№
п/п
|
№ пункта вакцинации
|
Наименование медицинской организации
|
Адрес проведения вакцинации
|
1.
|
1
|
БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии
|
429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Комиссариатская, д.73, каб.112
|
2.
|
1
|
БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д.12, каб. № 5
|
3.
|
1
|
БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мира, д.19, каб. №123
|
4.
|
1
|
БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429220, Чувашская Республика, пгт. Вурнары, ул. Жоржа Илюкина, д. 15, каб. №1
|
5.
|
1
|
БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул.Кооперативная, д.27, каб. 8
|
6.
|
1
|
БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429310, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Михаила Сеспеля, д. 15, каб. №25
|
7.
|
1
|
БУ «Козловская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429430, Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, ул. Виноградова д.2, каб. №109
|
8.
|
1
|
БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429140, Чувашская Республика, с. Комсомольское, ул. Лесная, 4, каб. №6
|
9.
|
1
|
БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии
|
429040, Чувашская Республика, Красночетайский район,
c. Красные Четаи, ул. Новая д.16 каб №7
|
10.
|
1
|
БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад
ул. Николаева д.57, каб. №004
|
11.
|
1
|
БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, д.52, каб. №17
|
12.
|
1
|
БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Ленина, д.22Г, каб. №2
|
13.
|
1
|
БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова, д.1, каб. №303
|
14.
|
1
|
БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии
|
429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.13. Поликлиника, цокольный этаж — кабинет №4 (Прививочный кабинет), кабинет №5 (кабинет осмотра врача)
|
15.
|
1
|
БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии
|
429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Ленина, д.20, каб. № 55
|
16.
|
1
|
БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Комсомольская, д.15, каб. 102
|
17.
|
1
|
БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Яльчики, ул. Восточная, д. 1, каб. №21
|
18.
|
1
|
БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии
|
429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, с.Янтиково, пр.Ленина, д.16
|
19.
|
1
|
БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
|
429335, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Павлова, д. 10, каб. №119
|
20.
|
2
|
БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
|
429122, Чувашская Республика, г. Шумерля ул. Свердлова д.2, каб. №334
|
Филиал «Порецкая центральная районная больница» БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
|
429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д.313
|
21.
|
2
|
БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии
|
429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, каб. №10
|
429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 27, каб. №227
|
22.
|
1
|
БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии
|
428022, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 53, поликлиника №1, каб. №325
|
23.
|
2
|
БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии
|
429334, Чувашская Республика, К. Иванова, 14 кабинет № 207
|
428902, Чувашская Республика, п. Сосновка, пер. Школьный, 2
кабинет № 13
|
24.
|
1
|
БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии
|
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 47, каб. №110
|
25.
|
1
|
БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии
|
428028, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей 46, кабинет №103
|
26.
|
3
|
БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
|
428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24, каб. №206
|
428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 27, каб. №11
|
Филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
|
429620, Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7, каб. прививочный
|
27.
|
1
|
БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии
|
428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Социалистическая 1а, каб. №109
|
28.
|
1
|
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 29 Федерального медико-биологического агентства»
|
429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.31, каб. №202
|
28 медицинских организаций
33 пункта вакцинации
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"