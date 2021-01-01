№ п/п № пункта вакцинации Наименование медицинской организации Адрес проведения вакцинации 1. 1 БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комиссариатская, д.73, каб.112 2. 1 БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д.12, каб. № 5 3. 1 БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мира, д.19, каб. №123 4. 1 БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429220, Чувашская Республика, пгт. Вурнары, ул. Жоржа Илюкина, д. 15, каб. №1 5. 1 БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429700, Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул.Кооперативная, д.27, каб. 8 6. 1 БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429310, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Михаила Сеспеля, д. 15, каб. №25 7. 1 БУ «Козловская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429430, Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, ул. Виноградова д.2, каб. №109 8. 1 БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429140, Чувашская Республика, с. Комсомольское, ул. Лесная, 4, каб. №6 9. 1 БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии 429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, c. Красные Четаи, ул. Новая д.16 каб №7 10. 1 БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад ул. Николаева д.57, каб. №004 11. 1 БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, д.52, каб. №17 12. 1 БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Ленина, д.22Г, каб. №2 13. 1 БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова, д.1, каб. №303 14. 1 БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.13. Поликлиника, цокольный этаж — кабинет №4 (Прививочный кабинет), кабинет №5 (кабинет осмотра врача) 15. 1 БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Ленина, д.20, каб. № 55 16. 1 БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Комсомольская, д.15, каб. 102 17. 1 БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Яльчики, ул. Восточная, д. 1, каб. №21 18. 1 БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии 429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, с.Янтиково, пр.Ленина, д.16 19. 1 БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии 429335, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Павлова, д. 10, каб. №119 20. 2 БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля ул. Свердлова д.2, каб. №334 Филиал «Порецкая центральная районная больница» БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д.313 21. 2 БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, каб. №10 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 27, каб. №227 22. 1 БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии 428022, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 53, поликлиника №1, каб. №325 23. 2 БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии 429334, Чувашская Республика, К. Иванова, 14 кабинет № 207 428902, Чувашская Республика, п. Сосновка, пер. Школьный, 2 кабинет № 13 24. 1 БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 47, каб. №110 25. 1 БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии 428028, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей 46, кабинет №103 26. 3 БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24, каб. №206 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 27, каб. №11 Филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии 429620, Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7, каб. прививочный 27. 1 БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии 428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Социалистическая 1а, каб. №109 28. 1 ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 29 Федерального медико-биологического агентства» 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.31, каб. №202 28 медицинских организаций 33 пункта вакцинации

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