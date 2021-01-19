В минувшее воскресенье, 17 января, при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Чебоксары, ул. Пирогова, 6Б) начались занятия по утверждению трезвости для зависимых от алкогольного и никотинового недуга, которые были приостановлены в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Ведет занятия координатор по утверждению трезвости и противодействия алкоголизму епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Чебоксарско-Чувашской Епархии Чувашской Митрополии, специалист по социальной работе отделения медико-социальной реабилитации Андрей Лапин, курирующий Школу духовных ценностей Республиканского наркодиспансера Минздрава Чувашии.

Каждый день на занятия, проводимые по «методу Шичко», приходят зависимые лица, чтобы получить помощь в исцелении – не только физическом, но и духовном. Вместе с ними зачастую приходят и их родственники, которым небезразлична их здоровье и дальнейшая судьба.

Курс состоит из 10 вечерних занятий по 2 часа (продлится до 26 января), которые проходят на цокольном этаже Храма. Начало занятий в 18:30.

Отметим, что такая работа ведётся на протяжении трёх лет, 10-дневные занятия проходят практически ежемесячно.

Для прошедших курс по утверждению трезвости в последующем организуются еженедельные занятия в «группе самопомощи», чтобы помогать зависимым бороться с тем грехом, которому подвержен человек, оказывать ему поддержку и понимание, используя свой религиозный опыт, духовно очищать его от пороков.

В связи с продолжающейся пандемией Covid-19 занятия проходят с учётом всех мер эпидемиологической безопасности. Просим участников при себе иметь маску и воздержаться от посещения занятий, если у Вас есть признаки ОРВИ.

Более подробная информация в группе православного общества «Трезвение» (г. Чебоксары) – https://vk.com/trezv.cheb.