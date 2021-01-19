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Новости » Вурнарскими препаратами обрабатывают банановые плантации в Эквадоре

13:05 19 января 2021 г.

 

Вурнарскими препаратами обрабатывают банановые плантации в Эквадоре

Для обработки банановых плантаций в Эквадоре используют чувашский препарат, который зарегистрирован в этой стране под названием "NOMAD". Препарат производит Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», он предназначен для борьбы с болезнями растений. В этом году данным препаратом обработано 30 тыс. га банановых плантаций – это существенная часть рынка, и велика вероятность, что бананы, приобретаемые в российских сетевых магазинах, были защищены именно препаратами компании «Август».

Из года в года расширяется география поставок продукции ВЗСП. В дальнее зарубежье пока идет небольшая часть заводской продукции, но перспективы освоения новых рынков хорошие. Только за июль-декабрь 2020 года ВЗСП отправил препараты в такие дальние страны, как Тунис, Алжир, Египет, Колумбию, Марокко.

В 2020 году вурнарские препараты впервые отправили в Зимбабве, аграрии этой страны получили 6 видов препаратов для борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Рынок Латинской Америки стал для компании «Август» приоритетным направлением развития экспорта в дальнем зарубежье. Объем продаж продукции компании на данном рынке активно растет на протяжении последних пяти лет, и по итогам 2020-го года он значительно превысил плановые показатели. Сегодня практически весь хлопок, выращиваемый в Бразилии, проходит обработку дефолиантами «Августа». Компания динамично расширяет свой бизнес в Колумбии, Эквадоре и Перу, а также готовится к выходу на рынки соседних государств.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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