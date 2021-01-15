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Новости » Видеоролик юных журналистов из Шумерли занял первое место в конкурсе «Мобильный репортаж»

13:05 19 января 2021 г.

 

Видеоролик юных журналистов из Шумерли занял первое место в конкурсе «Мобильный репортаж»

Видеоработа журналистов студии детского телевидения «Прожектор» города Шумерли стала победителем на Всероссийском конкурсе видеороликов «Мобильный репортаж».

Молодые шумерлинские журналисты заняли первое место в номинации «Медиаистория». Организаторы конкурса – Лига юных журналистов России, объединяющая более 30 000 юных журналистов из 50 регионов России, и представители видеоредактора «Movavi» – оценили творческий подход и профессионализм молодых репортеров из Чувашии.

Екатерина Фролова, Иван Пронин и Светлана Микеева сняли мобильный сюжет на телефон и смонтировали в приложении «Movavi Clips». В нем ребята рассказали об истории создания своей студии.

«Здесь ребята, которым мало одного телика. Давай вместе сделаем этот съемочный день!» – рассказали они о девизе своей работы.

Напомним, в преддверии Дня чувашской печати и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина высоко оценила работу редакций СМИ региона с юными журналистами в рамках проекта «Школа-пресс».



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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