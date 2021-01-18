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Новости » Чувашия улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству предоставления электронных госуслуг-2020

13:04 19 января 2021 г.

 

Минэкономразвития России обнародовало итоги мониторинга качества оказания госуслуг в электронной форме в 2020 году. Среди 85 субъектов страны Чувашская Республика заняла в рейтинге 43 строчку. Это на пять позиций выше, чем в 2019 году.

При составлении рейтинга федеральные эксперты оценивали параметры, влияющие на качество и удобство предоставления электронных услуг. Это, например, возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя.

Сегодня жителям Чувашии доступны 65 услуг с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал Госуслуг).

В республике за 2020 год наиболее востребованной госуслугой стала запись на прием к врачу, по данному запросу было направлено более 1,4 миллиона заявок. На втором месте оказалась услуга в части содействия гражданам в поиске подходящей работы (около 50 тысяч заявок). Также граждане часто обращались по вопросу оформления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно – более 49 тысяч обращений, ежемесячных пособий на ребенка – более 6 тысяч заявок. Около 4 тысяч обращений поступило по выплате компенсаций расходов на оплату ЖКХ.

«Чувашия из года в год укрепляет свои позиции в рейтинге предоставления электронных госуслуг. Качество предоставления государственных услуг будем повышать и при этом обязательно учтем мнение граждан. Продолжим работу по переводу наиболее востребованных среди жителей Чувашии социально значимых услуг в электронную форму», – прокомментировала и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Отметим, что совершенствование предоставления государственных услуг в электронной форме предусмотрено в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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