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Новости » В Чувашии увеличится количество подключаемых к интернету социально значимых объектов

13:03 19 января 2021 г.

 

В Чувашии увеличится количество подключаемых к интернету социально значимых объектов

Более 800 социально значимых объектов дополнительно может быть подключено к сети «Интернет» в Чувашии. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации Чувашия может увеличить запланированное количество объектов для подключения в 2,5 раза. Это самый максимальный показатель среди всех регионов страны.

В Чувашии за 2019-2020 гг. к интернету подключены 214 социально значимых объектов. Работа проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На территории республики работы по подключению ведут специалисты компании «Ростелеком».

Всего в государственный проект вошли 343 социально значимых объекта. В 2019 году доступ к сети получили первые 90 социально значимых объектов: 64 образовательных учреждения, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 сельских администраций и пост пожарно-спасательной части. В 2020 году благодаря экономии средств вместо запланированных 110 интернет удалось довести до 124 социально значимых объектов – 101 образовательной организации, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 сельских администраций и 1 пожарной части.

При этом доступ к интернету могут получить и жители: в соответствии с конкурсной документацией оператор обязан оборудовать в населенных пунктах узлы связи и обеспечить возможность подключения к ним всех желающих.

В преддверии 2021 года стало известно, что Чувашия может довести интернет дополнительно до более чем 800 социально значимых объектов. Таким образом максимальное количество подключаемых объектов может превысить 1100.

 «Наличие доступа в интернет — необходимое условие для современной жизни. Без обеспечения технической возможности передачи данных нельзя говорить о развитии дистанционного образования, телемедицины, каких бы то ни было электронных сервисов. Благодаря подключению социально значимых объектов к интернету еще тысячи жителей республики смогут получить быструю помощь в вопросах здоровья, образования и получения социальных услуг», — подчеркнула руководитель Мининформполитики Чувашии Кристина Майнина.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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