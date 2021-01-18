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Новости » Троллейбусы из Уфы задерживаются из-за ковида

13:02 19 января 2021 г.

 

Троллейбусы из Уфы задерживаются из-за ковида

Об этом сообщил министр Чувашии Владимир Осипов на еженедельной планерке у Главы Чувашии.

«В связи с массовым заболеванием сотрудников и работников Уфимского троллейбусного завода и во избежание дальнейшего распространения инфекции в сентябре руководством завода принято решение о вынужденном простое производства. Мы заключили дополнительные соглашения с Уфимским троллейбусным заводом о продлении сроков выполнения контрактов. Кроме того, идет работа с Минпромторгом России о пролонгации бюджетных ассигнований на закупку оставшихся троллейбусов», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

До конца года в республику поступили 10 из 68 троллейбусов. В первую рабочую неделю января прибыли еще 5, они находятся на ответственном хранении в Чебоксарском троллейбусном управлении.

По дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля текущего года.

Напомним, договоренность о поставке троллейбусов была достигнута на встрече руководителя региона Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а распоряжение о выделении республике 1,2 млрд рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

 



 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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