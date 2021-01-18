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Новости » Началась реализация новых форм поддержки мукомолов и хлебопеков

13:01 19 января 2021 г.

 

Началась реализация новых форм поддержки мукомолов и хлебопеков

Правительство России компенсирует производителям муки и хлеба часть затрат на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Соответствующее распоряжение о выделении средств на эти цели подписано премьер-министром России Михаилом Мишустином 28 декабря 2020 года.

В связи с этим предприятиям хлебопекарной промышленности, претендующим на получение компенсации части затрат на произведенный и реализованный ими хлеб, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2020 № 2140, а также  производителям муки, претендующим на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы в рамках постановления Правительства РФ от 14.12.2020 № 2095, необходимо предоставить в Минсельхоз Чувашии отчет за 2020 год по формам, утвержденным Минсельхозом России.

Годовую отчетность необходимо предоставить до 26 февраля 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе бухгалтерского учета и ревизионной работы Минсельхоза Чувашии по телефону 64-22-43 (начальник отдела Куракина Ирина Викторовна).



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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