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Новости » Президентские гранты на пропаганду здорового образа жизни получат две общественные организации Чувашии

13:01 19 января 2021 г.

 

Президентские гранты на пропаганду здорового образа жизни получат две общественные организации Чувашии

Фонд президентских грантов назвал победителей первого конкурса в 2021 году. Их определили на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В числе некоммерческих неправительственных организаций, которые получили грантовую поддержку на реализацию своих идей в области физической культуры и спорта – две организации из Чувашской Республики.

Один из самых крупных грантов – более 2,1 миллиона рублей получит Федерация спортивного туризма Чувашии на реализацию проекта «Школа инструкторов детско-юношеского туризма Чувашской Республики», направленного на подготовку квалифицированных туристских кадров для работы в туристско-краеведческих кружках и клубах со школьниками и студентами, а также популяризации туристских походов в Чувашии как вида активного отдыха и спорта.

Президентский грант в размере почти 500 тысяч рублей получит Хоккейный клуб «Спартак-21» на реализацию проекта «Стань рыцарем в чудо игре хоккей! Традиции Чувашского спорта для самых маленьких». Целью проекта является создание условий для занятий хоккеем с шайбой для детей от 6 до 9 лет, не входящих в состав специализированных школ хоккея, для выявления способностей к данному виду спорта.

Всего на конкурс было представлено более 10 тысяч заявок, 2000 из них стали победителями. Общая сумма грантов составит 4,2 млрд рублей. В число победителей вошли 14 проектов, представленных Чувашской Республикой.

 

 



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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