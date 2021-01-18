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Новости » Минстрой Чувашии нашел решение по проблеме жилья для детей-сирот и многодетных семей

13:00 19 января 2021 г.

 

Минстрой Чувашии нашел решение по проблеме жилья для детей-сирот и многодетных семей

Сегодня на еженедельной правительственной планерке обсуждался вопрос освоения бюджетных средств по итогам 2020 года.

По линии Минстроя Чувашии объем освоения составил 87,5 %. Одним из основных направлений, давшим значительный минус, стало обеспечение жильем льготных категорий граждан – многодетных семей и детей сирот. Неосвоенными остались 176 млн рублей.

«На 2021 год в бюджете республики заложены средства на закупку 91 квартиры для детей сирот. С учетом неосвоенных в прошлом году средств потребность составляет порядка 140 квартир. В настоящее время ведутся переговоры с застройщиками. По 120 квартирам договоренность уже есть, и я думаю, что до конца января вопрос будет закрыт», – подчеркнул министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

Также он отметил, что сегодня ведется перепланировка одного подъезда 16-этажного дома для того, чтобы обеспечить потребность многодетных семей в квартирах большой площади. 



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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