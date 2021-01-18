18 января на еженедельном совещании Главы республики Олега Николаева с членами Правительства министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров доложил о причинах неосвоения средств Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020 год, предусмотренных на строительство объектов спорта.

Как отметил руководитель Минспорта Чувашии Василий Петров, все объекты, строительство или создание которых в текущем году осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», завершены на 100 процентов, средства по ним также освоены полностью. Это Региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова, плавательный бассейн в Аликовском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в г. Чебоксары (между СОШ № 39 и Гимназией № 1), 5 спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (Вурнарский, Козловский, Мариинско-Посадский, Урмарский и Цивильский районы). Образовавшаяся экономия федеральных средств по результатам конкурсных процедур, в соответствии с требованиями законодательства 2020 года, возвращены в федеральный бюджет.

Министр обозначил, что средства республиканского бюджета по строительству футбольных полей (без участия федеральных субсидий) были освоены не полностью. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что в марте прошлого года из 17 объектов, включенных в РАИП 2020 года, у 11 отсутствовало положительное заключение госэкспертизы. Это реконструкция СШОР № 3 и футбольного поля Спортивной школы по футболу, строительство футбольных полей в Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском районах, строительство стадиона в г. Мариинский Посад, реконструкция стадиона «Энергия» в г. Чебоксары. При таком подходе, при отсутствии даже во 2 квартале заключенных контрактов на строительные работы, практически все финансирование в условиях пандемии было заблокировано. В результате 4 объекта по заявкам муниципалитетов были исключены из РАИП. Это строительство футбольных полей в Комсомольском, Моргаушском районах, строительство стадиона в г. Мариинский Посад, реконструкция стадиона «Энергия» в г. Чебоксары.

В 2020 году введены в эксплуатацию футбольное поле в Красноармейском районе, а также поле республиканской Спортивной школы по футболу.

В числе причин неосвоения средств руководитель регионального Минспорта выделили следующие:

недобросовестность подрядчиков (такая ситуация в Красночетайском и Яльчикском районах);

непредставление муниципалитетом и подрядчиком заявок на финансирование при практически 100-процентной готовности объекта (Ядринский и Порецкий районы);

невозможность выполнения работ из-за погодных условий в связи с поздними сроками заключения контрактов (Козловский, Урмарский, Чебоксарский районы).

В текущем году данные объекты будут введены в эксплуатацию.

«Когда мы ставим задачи и обозначаем целевые показатели, мы должны соответствующим образом организовывать работу. Недопустима организация работы в условиях, когда отсутствуют фундаментальные документы, которые создают основные правила реализации направления. Если мы берем обязательства, надо их выполнять», – резюмировал Глава республики Олег Николаев.