22 января в 11.00 в республиканском отделении Пенсионного фонда РФ (г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 87 в конференц-зале) состоится пресс-конференция с участием управляющего Розы Кондратьевой.

Тема пресс-конференции – актуальное в пенсионном и социальном законодательстве в 2021 году: повышение пенсий и социальных выплат, индексации ЕДВ, условия выхода на пенсию, увеличение материнского капитала, электронные услуги ПФР и др.

Также состоится подведение итогов конкурса статей на пенсионную тематику среди журналистов Чувашии и награждение победителей.

Пенсионный фонд приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции.

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