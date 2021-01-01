22 января в 11.00 в республиканском отделении Пенсионного фонда РФ (г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 87 в конференц-зале) состоится пресс-конференция с участием управляющего Розы Кондратьевой.
Тема пресс-конференции – актуальное в пенсионном и социальном законодательстве в 2021 году: повышение пенсий и социальных выплат, индексации ЕДВ, условия выхода на пенсию, увеличение материнского капитала, электронные услуги ПФР и др.
Также состоится подведение итогов конкурса статей на пенсионную тематику среди журналистов Чувашии и награждение победителей.
Пенсионный фонд приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции.
ПРОГРАММА
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Время выступления
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Тема
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Выступающий
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11.00
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Начало пресс-конференции
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11.00-11.30
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Актуальное в пенсионном и социальном законодательстве в 2021 году
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Роза Алексеевна Кондратьева, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике
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11.30-11.40
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Ответы на вопросы СМИ
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11.40-11.50
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Награждение победителей конкурса статей на пенсионную тематику
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11.50
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Завершение пресс-конференции
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