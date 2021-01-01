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Новости » Пенсионный фонд приглашает на пресс-конференцию «Актуальное в пенсионном и социальном законодательстве в 2021 году»

12:59 19 января 2021 г.

 

22 января в 11.00 в республиканском отделении Пенсионного фонда РФ (г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 87 в конференц-зале) состоится пресс-конференция с участием управляющего Розы Кондратьевой.

Тема пресс-конференции – актуальное в пенсионном и социальном законодательстве в 2021 году: повышение пенсий и социальных выплат, индексации ЕДВ, условия выхода на пенсию, увеличение материнского капитала, электронные услуги ПФР и др.            

Также состоится подведение итогов конкурса статей на пенсионную тематику среди журналистов Чувашии и награждение победителей.

Пенсионный фонд приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции.

 

ПРОГРАММА 

Время  выступления

Тема

Выступающий

11.00

Начало пресс-конференции

 

11.00-11.30

Актуальное в пенсионном и социальном законодательстве в 2021 году

Роза Алексеевна Кондратьева, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике

11.30-11.40

Ответы на вопросы СМИ

 

11.40-11.50

Награждение победителей конкурса статей на пенсионную тематику

 

11.50

Завершение пресс-конференции

 


 Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике – Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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