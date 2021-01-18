18 января на еженедельном совещании Главы Чувашии Олега Николаева обсуждены предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 2020 год.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков рассказал, что за 2020 год консолидированный бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 76,6 млрд. рублей, по расходам – 76,1 млрд. рублей. Республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме - 70,2 млрд. рублей, по расходам- 69,5 млрд рублей. «Чувашия находится на 5 месте среди субъектов ПФО по темпам роста собственных доходов», - подчеркнул Михаил Ноздряков.

Вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов проинформировал, что по итогам 2020 года зафиксирован рост объемов сельскохозяйственного производства на 5%, номинальной и реальной заработной платы на 5,4% и 2,5% соответственно.

Ограничительные мероприятия из-за распространения коронавируса повлияли на объемы промышленного производства, ввода жилья, оборота розничной торговли, а также платных услуг населению.

Освоение средств на реализацию большинства национальных проектов в регионе составляет более 95%.

Так, Минтрансу Чувашии не удалось в полном объеме осуществить закупку троллейбусов из-за вынужденного простоя поставщика. «По дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля текущего года», - уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Не выполнен показатель обеспечения жильем отдельных категорий населения. Некачественная проектно-сметная документация стала причиной задержек строительства объектов в сфере образования и культуры.

Олег Николаев обратил внимание на значимость своевременной разработки основополагающих документов, которые задают правила реализации проектов.

«Основных показателей национальных проектов мы достигли, но по отдельным направлениям есть недоработки. Невыполнение любых задач можно обосновать. Но давайте исходить из того, что когда мы обозначаем целевые показатели, то должны соответствующим образом организовать работу», – подчеркнул руководитель региона.

Дорожный фонд в Чувашии в 2020 году исполнен на 100%. В 2020 году отремонтировано 468 км дорог, построено и реконструировано более 21 км. Порядка 30 км новых линий наружного освещения появились на региональной сети дорог. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» установлено 30 камер фотовидеофиксации, внедрен автоматический пункт весогабаритного контроля.

Глава республики Олег Николаев поручил усилить контроль за состоянием местных дорог. «Важно, чтобы главы администраций муниципалитетов сегодня доработали вопрос обеспечения безопасности движения школьных автобусов, чтобы избежать ДТП. Прошу усилить контроль за состоянием местных дорог и самим проехаться по маршрутам», – подчеркнул Глава Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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