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Новости » Олег Николаев встретился с руководством Госсовета и лидерами фракций

08:06 19 января 2021 г.

В этот понедельник, 18 января, стороны собрались для обсуждения итогов деятельности республиканского парламента и вопросов совместного взаимодействия.

Госсовет в полном объёме осуществлял свои конституционные полномочия, законотворческая деятельность не прерывалась во время пандемии, отметила Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова.

«Парламентариями принято 453 закона. Наибольшее количество – 68 законодательных инициатив – предложил Глава Чувашии», – рассказала Егорова.

Среди них: о детях войны, об увеличении размера республиканского материнского капитала, об установлении гарантии сохранения величины прожиточного минимума, о введении налоговых преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и другие.  

Олег Николаев поблагодарил парламентариев за плодотворное сотрудничество. Он  назвал парламентские слушания важной площадкой обсуждения значимых социально-политических и экономических вопросов. Руководитель региона попросил шире применять этот инструмент для выработки оптимальных предложений по волнующим население вопросам.

«Нужно, чтобы люди участвовали в процессе обсуждения совместно с парламентариями и представителями экспертного сообщества. Важно услышать каждого и совместно выработать наилучшее решение», – отметил он.

Олег Николаев также рассказал, на 2 февраля запланировано оглашение его Послания Госсовету Чувашии.  

В ходе встречи парламентарии получили возможность лично озвучить свои предложения для документа. Они поднимали вопросы реализации национальных проектов, предоставления земельных участков многодетным семьям, обеспечения жильем детей-сирот, аварийного жилфонда, подготовки проектно-сметной документации при строительстве социально-значимых объектов, перевода часов на летнее и зимнее время и другие.

Олег Николаев дал обстоятельные ответы по каждой теме, обещал рассмотреть возможность реализации предлагаемых инициатив.  

 Добавим, для лидеров парламентских партий – это третья встреча с Олегом Николаевым с момента начала исполнения им полномочий руководителя региона. По словам представителей традиционной оппозиции, сейчас у них стало больше возможностей для диалога с властью.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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