Новости » Жители Чувашии теперь могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг

С 17 января у жителей Чувашии появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции дистанционно. Теперь запись на процедуру можно осуществить через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Схема записи достаточно проста. Для начала необходимо авторизоваться на портале госуслуг, затем выбрать услугу «запись к врачу» и ввести в поле название участка - вакцинация (кабинет вакцинации от COVID-19). Сайт предложит возможные даты и время для записи, место нахождения кабинета вакцинации, а в личный кабинет пользователя портала госуслуг придет информация о записи. Оформить отмену записи также можно через личный кабинет портала государственных услуг.