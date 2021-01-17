АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Жители Чувашии теперь могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг

08:20 18 января 2021 г.

 

Жители Чувашии теперь могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг

С 17 января у жителей Чувашии появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции дистанционно. Теперь запись на процедуру можно осуществить через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Схема записи достаточно проста. Для начала необходимо авторизоваться на портале госуслуг, затем выбрать услугу «запись к врачу» и ввести в поле название участка - вакцинация (кабинет вакцинации от COVID-19). Сайт предложит возможные даты и время для записи, место нахождения кабинета вакцинации, а в личный кабинет пользователя портала госуслуг придет информация о записи. Оформить отмену записи также можно через личный кабинет портала государственных услуг.

 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика