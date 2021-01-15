Своё знакомство с развитием сети сотовой связи в Чувашии и. о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина начала с ПАО "Вымпелком" (Билайн). Директор Чебоксарского отделения компании Владимир Данилов рассказал о планах оператора по развитию связи в Чувашии. По его словам, в 2021 году на территории республики запланирован ряд мероприятий по модернизации и развитию существующей сети базовых станций, а также строительство новых. Компания инвестирует в республику более 500 млн рублей.

Кристина Майнина отметила значение этих мероприятий для жителей Чувашии. Она пояснила, что они позволят обеспечить бесшовное покрытие и возможность гражданам пользоваться цифровыми технологиями, без которых современную жизнь представить сложно.

Также в ходе встречи обсудили перспективы внедрения новых цифровых сервисов. Владимир Данилов презентовал платформенные решения «под ключ», позволяющие осуществлять геоаналитику туристических потоков, оптимизацию транспортных потоков в регионе и др.