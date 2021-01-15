АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Кристина Майнина: "Качественная связь в современных реалиях – залог комфорта для большинства граждан"

08:11 18 января 2021 г.

 

Кристина Майнина: "Качественная связь в современных реалиях – залог комфорта для большинства граждан"

Своё знакомство с развитием сети сотовой связи в Чувашии и. о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина начала с ПАО "Вымпелком" (Билайн). Директор Чебоксарского отделения компании Владимир Данилов рассказал о планах оператора по развитию связи в Чувашии. По его словам, в 2021 году на территории республики запланирован ряд мероприятий по модернизации и развитию существующей сети базовых станций, а также строительство новых. Компания инвестирует в республику более 500 млн рублей.

Кристина Майнина отметила значение этих мероприятий для жителей Чувашии. Она пояснила, что они позволят обеспечить бесшовное покрытие и возможность гражданам пользоваться цифровыми технологиями, без которых современную жизнь представить сложно.

Также в ходе встречи обсудили перспективы внедрения новых цифровых сервисов. Владимир Данилов презентовал платформенные решения «под ключ», позволяющие осуществлять геоаналитику туристических потоков, оптимизацию транспортных потоков в регионе и др.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика