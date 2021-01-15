Редкие факты из истории возведения Сурского и Казанского оборонительных рубежей теперь стали доступны пользователям социальных сетей. Первые посты о подвиге тыловиков уже размещены в аккаунтах, ссылки на которые доступны на портале сурскийрубеж.рф.

В этих интернет-сообществах публикуются редкие архивные фото- и видеоматериалы с мест строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, эмоциональные истории участников тех событий, а также подборки фактов и исторические справки.

Уже весной, по предварительным данным, подписчикам этих блогов будут доступны онлайн-экскурсии. «В аккаунтах портала сурскийрубеж.рф запланированы виртуальные прогулки, которые буквально «переместят» пользователей на места трудового подвига уроженцев Чувашии на строительстве Сурского рубежа, - рассказывает и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. - Онлайн-гид привлечет внимание молодежи. Таким образом мы сможем передать память о трудовом подвиге чувашского народа в тылу следующим поколениям».

Пользователи социальных сетей могут подписаться на аккаунты, посвященные трудовому подвигу наших земляков, по ссылкам: @surubezh в Инстаграм, в группах «Сурский и Казанский оборонительные рубежи» ВКонтакте и Одноклассниках.

Напомним, 2021 год указом Главы Чувашии объявлен Годом, посвященным подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.