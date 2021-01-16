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Новости » Кристина Майнина: в Чувашии требовательные читатели, а у редакций – высокая планка

08:08 18 января 2021 г.

 

Кристина Майнина: в Чувашии требовательные читатели, а у редакций – высокая планка

16 января на концерте, посвященном Дню российской печати и Дню чувашской печати, и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина поздравила журналистов, редакторов, корректоров, фотокорреспондентов, полиграфистов региона с профессиональным праздником.

«Примите самые добрые пожелания! Благодаря вам жители и гости Чувашии имеют возможность круглосуточно получать актуальную и оперативную информацию. С вашей помощью читатели, зрители и слушатели становятся участниками всех событий, происходящих в социально-экономической и культурной жизни региона», - обратилась она к собравшимся в зале Дворца культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

В своей речи руководитель Мининформполитики Чувашии отметила, что несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19 средства массовой информации не стали «пережидать бурю», а продолжили работать в штатном — а подчас и чрезвычайном — режиме. «Весь этот год вы работали практически в боевых условиях. Снимали репортажи из красной зоны, вели прямые трансляции и участвовали в рейдах, ежедневно информировали о необходимости соблюдения ограничительных мер», - сказала Кристина Майнина.

Кроме этого, в 2020 году СМИ Чувашии оперативно рассказывали о важнейших политических и социальных событиях региона. Самые заметные из них: мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Чувашской автономной области, голосование по поправкам в основной закон страны, выборы Главы Чувашии и органов местного самоуправления.

В заключение выступления Кристина Майнина особо отметила высокий уровень работы журналистов в Чувашии: «Планка здесь очень высокая, а жители Чувашии – требовательные читатели. В современных реалиях они ставят перед нами новые задачи, которые вместе реализуем и достигнем успеха!».



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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