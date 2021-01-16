В этом году национальной журналистике исполнилось 115 лет. Именно столько первой чувашской газете «Хыпар» – родоначальнице национальной печати. 95 лет празднует радио, 60 лет – телевидению в Чувашии.

В 2021-м отрасль отмечает и немало других значимых дат. Сразу 8 изданий справляют 90-летний юбилей. Это газета «Танташ», журнал «Тăван Атăл», Батыревская районная газета «Авангард», Канашская районная газета «Канаш», Козловская районная газета «Ялав» («Знамя»), Урмарская районная газета «Хĕрлĕ ялав» («Красное знамя»), Порецкая районная газета «Порецкие вести», Комсомольская районная газета «Каçал ен» («Кошелеевский край»).

Кроме того, 30 лет исполняется изданию «Хресчен сасси», 25 – газете «Вакыт».

На торжественном мероприятии во дворце культуры ЧГУ имени И.Н. Ульянова, посвященного Дням российской и чувашской печати, журналистов, издателей и полиграфистов республики с профессиональным праздником поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Нам важно, чтобы республиканские медиа и дальше развивались в ногу со временем. Значимость журналистики как четвертой власти никогда не ослабевала. Своевременное доведение правдивой информации, аналитика и критика важны для общества, а для государственной власти просто необходимы, чтобы оперативно реагировать на недостатки в повседневной работе», – подчеркнул Глава Чувашии.

Республиканская медиаиндустрия представлена 169 средствами массовой информации. «В количественном выражении печать доминирует, при этом растет значимость менее многочисленных, но не менее востребованных электронных медиа», – сказал руководитель региона. Он отметил, развитие интернет-версий, освоение новых медиаплатформ позволяет СМИ быть в тренде, удерживать внимание аудитории.

«Мы живем в неоднозначном и сложном мире, где информация распространяется мгновенно, где ее объем постоянно растет в геометрической прогрессии. Важно доносить до аудитории достоверные и точные данные. Жители республики – требовательные читатели и в современных реалиях ставят новые задачи, которые, я надеюсь, мы вместе реализуем и достигнем успеха», – отметила в своем выступлении и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

В ходе мероприятия также состоялось вручение наград лучшим работникам отрасли.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики