АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » Глава Чувашии Олег Николаев встретился с депутатами Государственной Думы от Чувашской Республики

08:02 18 января 2021 г.

 

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с депутатами Государственной Думы от Чувашской Республики

16 января в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Участники встречи обсудили результаты совместной работы в прошлом году, а также наметили планы на перспективу. В беседе принимали участие и вице-премьеры Правительства республики.

«Год был неоднозначный, постоянно вносил какие-то новые коррективы, что вызывало необходимость очень оперативно реагировать на те или иные обстоятельства. Тем не менее, нам удалось реализовать большинство из запланированных мероприятий. Если говорить о национальных проектах, мы практически все целевые показатели выполнили»,  – сказал Олег Николаев. Он также проинформировал об освоении федеральных средств и исполнении республиканского бюджета, которое, по его словам, по итогам 2020 года составило 95,3%.

Глава Чувашии также обратил внимание членов федерального парламента на необходимость тесного взаимодействия с муниципалитетами, депутатами районного и поселенческого уровней. Он отметил, что в республике запущен процесс выстраивания эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти, в том числе на принципах единой системы публичной власти, закрепленных в новой Конституции.

«Мы создали рабочую группу, которая будет этим очень плотно заниматься, использовать все институты, которые на сегодняшний день есть в соответствии с законом – муниципальные округа, институты старост. Если мы сможем объединить все это в единую систему публичной власти, то вполне возможно сможем с одной стороны организовать сквозную работу, а с другой стороны – более эффективно использовать средства, в том числе увеличив заработную плату людей, которые выполняют определенные функции», – отметил он. 

В ходе встречи были затронуты вопросы поддержки моногородов и строительства новых инфраструктурных и социальных объектов.

Депутаты Госдумы выразили готовность совместно решать проблемы региона и пообещали оказать всестороннюю поддержку проектам, инициированным Правительством.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика