16 января в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Участники встречи обсудили результаты совместной работы в прошлом году, а также наметили планы на перспективу. В беседе принимали участие и вице-премьеры Правительства республики.

«Год был неоднозначный, постоянно вносил какие-то новые коррективы, что вызывало необходимость очень оперативно реагировать на те или иные обстоятельства. Тем не менее, нам удалось реализовать большинство из запланированных мероприятий. Если говорить о национальных проектах, мы практически все целевые показатели выполнили», – сказал Олег Николаев. Он также проинформировал об освоении федеральных средств и исполнении республиканского бюджета, которое, по его словам, по итогам 2020 года составило 95,3%.

Глава Чувашии также обратил внимание членов федерального парламента на необходимость тесного взаимодействия с муниципалитетами, депутатами районного и поселенческого уровней. Он отметил, что в республике запущен процесс выстраивания эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти, в том числе на принципах единой системы публичной власти, закрепленных в новой Конституции.

«Мы создали рабочую группу, которая будет этим очень плотно заниматься, использовать все институты, которые на сегодняшний день есть в соответствии с законом – муниципальные округа, институты старост. Если мы сможем объединить все это в единую систему публичной власти, то вполне возможно сможем с одной стороны организовать сквозную работу, а с другой стороны – более эффективно использовать средства, в том числе увеличив заработную плату людей, которые выполняют определенные функции», – отметил он.

В ходе встречи были затронуты вопросы поддержки моногородов и строительства новых инфраструктурных и социальных объектов.

Депутаты Госдумы выразили готовность совместно решать проблемы региона и пообещали оказать всестороннюю поддержку проектам, инициированным Правительством.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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