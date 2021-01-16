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Актуально » В Чувашии зрителям разрешили посещать спортивные соревнования

08:01 18 января 2021 г.

 

В Чувашии зрителям разрешили посещать спортивные соревнования  

Сегодня, 16 января, Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166.

С учетом положительно наметившейся тенденции по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в республике теперь разрешается проводить спортивные соревнования на открытом воздухе без ограничения по количеству спортсменов и иных лиц, в том числе зрителей.

Внутри помещений проводить спортивные соревнования и тренировочные мероприятия также разрешается, но при соблюдении ряда условий. Одновременно находиться в помещении могут не более 1 человека на 4 кв. метра, в плавательных бассейнах – 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды. При этом зрители и болельщики могут привлекаться только в помещения для занятий спортом, площадь которых составляет более 800 кв. метров, и при общей заполняемости зрителями не более 25 процентов от имеющихся зрительских мест. К таким помещениям относятся, например, Ледовый дворец «Чебоксары-Арена», залы отдельных спортивных школ олимпийского резерва Минспорта Чувашии, зал спортивной школы «Спартак» г. Чебоксары.

Изменения позволят приступить к тренировочному процессу в привычных условиях, проводить соревнования межрегионального, всероссийского и республиканского уровней, а также позволят любителям спорта в ближайшее время посетить такие крупные спортивные мероприятия, как чемпионат и первенство ПФО, Всероссийские соревнования «Кубок Главы Чувашской Республики» по легкой атлетике, первенство России по легкой атлетике, Всероссийские соревнования по хоккею «Первенство высшей хоккейной лиги» и другие.

 

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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