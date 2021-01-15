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Новости » Сельская ипотека помогла улучшить жилищные условия более чем 750 семьям Чувашии

15:25 15 января 2021 г.

Сельская ипотека помогла улучшить жилищные условия более чем 750 семьям Чувашии

Сельская ипотека помогла улучшить жилищные условия более чем 750 семьям Чувашии

Объем выдачи сельской ипотеки Россельхозбанком в Чувашской Республике в 2020 году превысил 1,1 млрд рублей.

«Программа «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году помогла улучшить жилищные условия более чем 750 семьям в Чувашии, – говорит начальник отдела инвестиций и социального развития села Минсельхоза Чувашии Ольга Кудрявцева. – Мы надеемся, что 2021 год будет еще более успешным и рассчитываем, прежде всего, на увеличение строительства нового жилья».

«В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все населенные пункты нашего региона, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Шумерля. Участвовать в ней могут как селяне, так и городские жители. Подать заявку на ипотечный кредит можно через специальный сервис Россельхозбанка "Свое жилье" через сайт www.rshb.ru либо через мобильное приложение», – пояснил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала Россельхозбанка Алексей Андреев.

По его словам, в Россельхозбанке также можно рефинансировать кредит, взятый не жилье на сельских территориях, по льготной ставке госпрограммы.



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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