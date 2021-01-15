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Актуально » В Чувашии вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

15:24 15 января 2021 г.

 

В Чувашии вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

15 января Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов рассказал, что в республике открылась запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих.  
Сделать прививку теперь смогут не только врачи, педагоги, социальные работники и волонтеры, но и все, кто старше 18 лет. Для массовой вакцинации жителей в республике оборудовано 33 пункта в 27 медицинских организациях.

Запись на вакцинацию идет как в самих медучреждениях, посредством электронной регистратуры, так и по номеру 122. Кроме этого появится возможность записаться и через портал Госуслуг.

Глава республики Олег Николаев поручил Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии держать на контроле процесс запуска возможности записи через портал.

«Запись через портал Госуслуг – это удобно, комфортно. Этой  задаче прошу уделить пристальное внимание, чтобы в кратчайшие сроки жители такую возможность получили», – сказал он.

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин обратил внимание на снижение числа инфицированных COVID-19 студентов и преподавателей вузов региона. При сохранении положительной динамики министерство намерено выйти с предложением вернуться к очному обучению во всех вузах республики.

Олег Николаев подтвердил возможность возвращения учащихся вузов к традиционному формату обучения в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. «Будем надеяться, что вернуться в аудитории студенты смогут после окончания каникул», — отметил он.

В ходе заседания обсудили подготовку к празднику Крещения Господня. Председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров проинформировал, что на водных объектах Чувашии организуют более 50 мест для предстоящих крещенских купаний и 100 специально оборудованных купелей.

Руководитель региона призвал максимально серьезно отнестись ко всем мероприятиям, которые проводятся в плане подготовки и проведения празднования Крещения. «Здесь очень важно, чтобы мы с вами не расслабились, — заявил Олег Николаев. — Мероприятия должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мер». Всем, кто желает окунуться в купель, следует соблюдать социальную дистанцию. Крещенские купания же в бассейнах республики категорически запрещены.

Олег Николаев также высказался за разрешение болельщикам посещать спортивные соревнования в крупных спортивных объектах с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
 
 
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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