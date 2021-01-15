15 января Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов рассказал, что в республике открылась запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих.

Сделать прививку теперь смогут не только врачи, педагоги, социальные работники и волонтеры, но и все, кто старше 18 лет. Для массовой вакцинации жителей в республике оборудовано 33 пункта в 27 медицинских организациях.

Запись на вакцинацию идет как в самих медучреждениях, посредством электронной регистратуры, так и по номеру 122. Кроме этого появится возможность записаться и через портал Госуслуг.

Глава республики Олег Николаев поручил Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии держать на контроле процесс запуска возможности записи через портал.

«Запись через портал Госуслуг – это удобно, комфортно. Этой задаче прошу уделить пристальное внимание, чтобы в кратчайшие сроки жители такую возможность получили», – сказал он.

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин обратил внимание на снижение числа инфицированных COVID-19 студентов и преподавателей вузов региона. При сохранении положительной динамики министерство намерено выйти с предложением вернуться к очному обучению во всех вузах республики.

Олег Николаев подтвердил возможность возвращения учащихся вузов к традиционному формату обучения в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. «Будем надеяться, что вернуться в аудитории студенты смогут после окончания каникул», — отметил он.

В ходе заседания обсудили подготовку к празднику Крещения Господня. Председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров проинформировал, что на водных объектах Чувашии организуют более 50 мест для предстоящих крещенских купаний и 100 специально оборудованных купелей.

Руководитель региона призвал максимально серьезно отнестись ко всем мероприятиям, которые проводятся в плане подготовки и проведения празднования Крещения. «Здесь очень важно, чтобы мы с вами не расслабились, — заявил Олег Николаев. — Мероприятия должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мер». Всем, кто желает окунуться в купель, следует соблюдать социальную дистанцию. Крещенские купания же в бассейнах республики категорически запрещены.

Олег Николаев также высказался за разрешение болельщикам посещать спортивные соревнования в крупных спортивных объектах с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.





Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики