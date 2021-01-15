Мощность и маневренность – ключевые характеристики специализированной техники, которая ловко справляется со снежными заносами. Там, где требуется очистка вручную, на помощь приходит бригада рабочих.

Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, пешеходным зонам и тротуарам, а также подходам к остановкам общественного транспорта и к объектам социальной сферы.

Сегодня, 15 января 2021 года, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов лично проверил, как идет уборка улиц от снега. Главам сельских поселений рекомендовано держать на контроле выполнение подрядными организациями всего комплекса работ по зимнему содержанию дорог.

Красноармейский район Чувашской Республики