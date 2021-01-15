АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Уборка улиц от снега идет полным ходом

15:22 15 января 2021 г.

 

Уборка улиц от снега идет полным ходом

Мощность и маневренность – ключевые характеристики специализированной техники, которая ловко справляется со снежными заносами. Там, где требуется очистка вручную, на помощь приходит бригада рабочих.

Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, пешеходным зонам и тротуарам, а также подходам к остановкам общественного транспорта и к объектам социальной сферы.

Сегодня, 15 января 2021 года, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов лично проверил, как идет уборка улиц от снега. Главам сельских поселений рекомендовано держать на контроле выполнение подрядными организациями всего комплекса работ по зимнему содержанию дорог.

 

 

 

 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика