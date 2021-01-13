АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Кристина Майнина обсудила с руководителем УФПС Чувашии планы на 2021 год

11:42 15 января 2021 г.

Кристина Майнина обсудила с руководителем УФПС Чувашии планы на 2021 год

13 января состоялась встреча и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной с директором регионального УФПС Максимом Ладиловым. В рамках деловой встречи руководители обсудили выполнение поручений Главы Чувашии Олега Николаева по поддержке цифровых и социальных проектов национального почтового оператора и дальнейшее взаимодействие по развитию партнерских программ.

Кристина Майнина высоко оценила результаты работы УФПС Чувашии за 2020 год и отметила возросшую востребованность цифровых и дистанционных услуг компании среди населения. Максим Ладилов рассказал руководителю курирующего министерства о развитии почтовой связи в регионе и успешном внедрении новых электронных сервисов. В компании уже активно практикуются предварительная запись в отделение, отправка посылок по номеру телефона получателя, электронное уведомление, получение заказных писем и посылок с помощью простой электронной подписи, заказ курьерской доставки отправлений через мобильное приложение, безналичная оплата наложенного платежа, электронная подписка на журналы и газеты, электронные платежи и переводы.

Ключевой темой обсуждения сторон стала подготовка нового соглашения о сотрудничестве между Почтой России и Чувашской Республикой. Ранее этот вопрос был поднят Главой Чувашии Олегом Николаевым на встрече с директором макрорегиона Волга АО «Почта России» Александром Вакуленко в октябре прошлого года.

«Вопрос актуализации соглашения филиала Почты России с правительством республики стоит особенно остро в эпоху стремительной цифровой трансформации. Обновленный документ, подготовленный с учетом новых реалий, позволит улучшить качество почтовых услуг, а значит, и качество жизни граждан республики», - заметила Кристина Майнина.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика