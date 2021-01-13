13 января состоялась встреча и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной с директором регионального УФПС Максимом Ладиловым. В рамках деловой встречи руководители обсудили выполнение поручений Главы Чувашии Олега Николаева по поддержке цифровых и социальных проектов национального почтового оператора и дальнейшее взаимодействие по развитию партнерских программ.

Кристина Майнина высоко оценила результаты работы УФПС Чувашии за 2020 год и отметила возросшую востребованность цифровых и дистанционных услуг компании среди населения. Максим Ладилов рассказал руководителю курирующего министерства о развитии почтовой связи в регионе и успешном внедрении новых электронных сервисов. В компании уже активно практикуются предварительная запись в отделение, отправка посылок по номеру телефона получателя, электронное уведомление, получение заказных писем и посылок с помощью простой электронной подписи, заказ курьерской доставки отправлений через мобильное приложение, безналичная оплата наложенного платежа, электронная подписка на журналы и газеты, электронные платежи и переводы.

Ключевой темой обсуждения сторон стала подготовка нового соглашения о сотрудничестве между Почтой России и Чувашской Республикой. Ранее этот вопрос был поднят Главой Чувашии Олегом Николаевым на встрече с директором макрорегиона Волга АО «Почта России» Александром Вакуленко в октябре прошлого года.