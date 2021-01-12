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Новости » Мининформполитики Чувашии поздравляет с Днем российской печати

11:39 15 января 2021 г.

 

Мининформполитики Чувашии поздравляет с Днем российской печати

13 января отмечают свой профессиональный праздник все, кто связан с выпуском печатных и электронных изданий. День российской печати – важная дата для издателей, публицистов, редакторов, журналистов, корректоров и других работников СМИ.

В Чувашской Республике по данным на 1 января 2021 года работает 169 СМИ, среди которых 9 телевизионных и 15 радиоканалов, 35 сетевых изданий, 107 печатных и 3 электронных периодических издания.

Свое официальное название – День российской печати – праздник получил 28 декабря 1991 года на заседании Президиума Верховного Совета Российской Федерации взамен Дня советской печати, отмечавшегося 5 мая.

Новая дата была выбрана не случайно. Именно 13 января (2 января по ст. ст.) 1703 года в Москве вышла первая русская газета с длинным названием "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".

Тираж первых «Ведомостей» составил 1 тысячу экземпляров и состоял из четырех небольших страниц по 27 строк каждая. "Выпускающим редактором" первого номера газеты был сам Петр I.

Сначала типография работала только в Москве. Однако вскоре издательство появилось и в Санкт-Петербурге. Типография находилась в доме цейх-директора Оружейной канцелярии Михаила Аврамова, он же был редактором "Ведомостей".

С 1728 года ее выходом стала заниматься Академия наук. Поменялось и название газеты – она стала называться "Санкт-Петербургские ведомости".

В этом году День российской печати профессиональное сообщество будет отмечать 16 января на торжественном мероприятии во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики поздравляет всех журналистов, работников средств массовой информации, распространителей печатной продукции, ветеранов печатного дела с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, творческих успехов, профессионального роста, новых идей и замыслов, высоких тиражей, преданных читателей!



 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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