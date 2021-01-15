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Новости » Кристина Майнина: «Идею организации школы юных журналистов в Чувашии считаю блестящей»

11:38 15 января 2021 г.

 

Кристина Майнина: «Идею организации школы юных журналистов в Чувашии считаю блестящей»

14 января в преддверии Дня чувашской печати и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина встретилась с руководителями государственных средств массовой информации региона. В ходе беседы она ознакомилась с текущей ситуацией в ведущих редакциях СМИ Чувашии.

Руководители масс-медиа поделились с и.о. министра своими достижениями и планами на будущее.

Так, директор «Национальной телерадиокомпании Чувашии» Вадим Ефимов рассказал о расширении зон вещания «Национального радио Чувашии» и «Тăван радио»: в настоящее время устойчивым сигналом радиостанций охвачено около 97% территории региона.

Директор-главный редактор ИД «Хыпар» Татьяна Вашуркина сообщила, как идет процесс присоединения редакций двух районных газет к национальному медиахолдингу. Также она напомнила, что 21 января старейшей газете Чувашии «Хыпар», с которой берет начало чувашская журналистика, исполняется 115 лет. 

Особый интерес у Кристины Майниной вызвала работа редакций Чувашии с юными журналистами. О проекте «Школа-пресс», который успешно реализуется в республике уже 15-й год, рассказала генеральный директор-главный редактор ИД «Грани» Наталия Колыванова«Проект живёт. География его участников из года в год расширяется. Мы сами не ожидали такого интереса со стороны подрастающего поколения», - пояснила главный редактор новочебоксарской газеты.

Экспертами конкурса школьных газет выступают руководители ведущих масс-медиа республики. По словам генерального директора-главного редактора АО «Советская Чувашия» Владимира Васильева, участие в подобного рода мероприятиях вдохновляет на работу, поскольку от детей идет невероятная отдача. Как рассказала Наталия Колыванова планируется, что в этом году «Школа-пресс» также откроет свои двери для ребят при условии согласования со стороны Роспотребнадзора.

 «Идею организации школы юных журналистов в Чувашии считаю блестящей», - поддержала проект Кристина Майнина.

В продолжение темы руководитель ведомства подчеркнула, что восходящие тренды цифровой трансформации предполагают постоянное повышение компетенций современных журналистов и регулярный обмен опытом. Было решено рассмотреть вопрос организации обучающих семинаров для сотрудников масс-медиа Чувашии, в том числе с выездом в соседние регионы, тем более, что подобный опыт у республики уже имеется.

 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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