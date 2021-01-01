Новости » Лана Прусакова выиграла второе «золото» Кубка России по фристайлу

Воспитанница отделения фристайла республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Лана Прусакова одержала очередную победу на II этапе Кубка России, проходящем на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в г. Миасс Челябинской области.

Свою заслуженную награду подопечная Никиты Васильева завоевала в олимпийской дисциплине «слоуп-стайл». Это уже вторая золотая награда Ланы в рамках данных соревнований. Напомним, что вчера спортсменка одержала уверенную победу в дисциплине «биг-эйр». В мужском первенстве лидером был признан наш Дмитрий Мулендеев.

Поздравляем Лану Прусакову и ее тренера с заслуженными золотыми медалями!