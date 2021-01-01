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Новости » Лана Прусакова выиграла второе «золото» Кубка России по фристайлу

08:14 15 января 2021 г.

Воспитанница отделения фристайла республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Лана Прусакова одержала очередную победу на II этапе Кубка России, проходящем на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в г. Миасс Челябинской области.

Свою заслуженную награду подопечная Никиты Васильева завоевала в олимпийской дисциплине «слоуп-стайл». Это уже вторая золотая награда Ланы в рамках данных соревнований. Напомним, что вчера спортсменка одержала уверенную победу в дисциплине «биг-эйр». В мужском первенстве лидером был признан наш Дмитрий Мулендеев.

Поздравляем Лану Прусакову и ее тренера с заслуженными золотыми медалями!

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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