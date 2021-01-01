АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Общественные обсуждения по строительству М-12 будут продолжены

08:12 15 января 2021 г.

Об этом договорились 14 января на рабочей встрече между Правительством Чувашской Республики и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».

На совещании обсудили текущие вопросы, требующие совместной проработки, а также темы, которые возникли по итогам общественного обсуждения. Часть вопросов эксперты взяли на проработку, по некоторым уже получилось договорится. К примеру, в проект внесут изменения по количеству и месторасположениям переходов через трассу для животных, так называемых экодуков.

«В рамках проекта предусмотрено и строительство двух развязок. Между ними более 70 километров. Считаем необходимым рассмотреть вопрос и об устройстве дополнительной развязки недалеко от поселка Ибреси», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Представители Госкомпании «Российские автомобильные дороги» приняли предложение и обязались изучить возможность включения в проект данного объекта.

Участники встречи отметили, что в строительстве автомагистрали необходимо максимально учесть интересы жителей населенных пунктов, рядом с которыми будет проходить автомобильная дорога, рассмотреть различные варианты обеспечения их комфортного проживания, а также необходимость дискуссий и поиска компромиссов  в случае возникновения спорных вопросов.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика