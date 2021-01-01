Новости » Общественные обсуждения по строительству М-12 будут продолжены

Об этом договорились 14 января на рабочей встрече между Правительством Чувашской Республики и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».

На совещании обсудили текущие вопросы, требующие совместной проработки, а также темы, которые возникли по итогам общественного обсуждения. Часть вопросов эксперты взяли на проработку, по некоторым уже получилось договорится. К примеру, в проект внесут изменения по количеству и месторасположениям переходов через трассу для животных, так называемых экодуков.

«В рамках проекта предусмотрено и строительство двух развязок. Между ними более 70 километров. Считаем необходимым рассмотреть вопрос и об устройстве дополнительной развязки недалеко от поселка Ибреси», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Представители Госкомпании «Российские автомобильные дороги» приняли предложение и обязались изучить возможность включения в проект данного объекта.

Участники встречи отметили, что в строительстве автомагистрали необходимо максимально учесть интересы жителей населенных пунктов, рядом с которыми будет проходить автомобильная дорога, рассмотреть различные варианты обеспечения их комфортного проживания, а также необходимость дискуссий и поиска компромиссов в случае возникновения спорных вопросов.