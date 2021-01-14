У чебоксарцев снова появится возможность сдать новогодние ёлки для обитателей зооуголка «Ковчег» в Детском парке им. А.Г. Николаева.

Акция продлится с 15 по 17 января включительно 2021 года. Елки будут приниматься в дар, безвозмездно с 10:00 до 18:00. В прошлом году жители города Чебоксары сдали более 200 хвойных деревьев (сосен, пихт, елок).

Ёлки и сосны украсят вольеры животных, станут для них игрушкой или полезным лакомством. Хвоя содержит большое количество витамина С, аминокислоты и каротин. Травоядные с большим удовольствием едят ёлки и грызут ствол дерева, копытные стачивают о них зубы, а птицам, например, пеликанам, очень нравится теплая подстилка в вольере из хвойных деревьев.

Важно! Перед сдачей ёлок и сосен убедитесь, что на вашем праздничном дереве не осталось никаких украшений. В зооуголок украшенное деревце не примут — это опасно для здоровья животных.