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Новости » В Чебоксарах объявили традиционный сбор елок для животных

16:11 14 января 2021 г.

 

В Чебоксарах объявили традиционный сбор елок для животных

У чебоксарцев снова появится возможность сдать новогодние ёлки для обитателей зооуголка «Ковчег» в Детском парке им. А.Г. Николаева.

Акция продлится с 15 по 17 января включительно 2021 года. Елки будут приниматься в дар, безвозмездно с 10:00 до 18:00. В прошлом году жители города Чебоксары сдали более 200 хвойных деревьев (сосен, пихт, елок).

Ёлки и сосны украсят вольеры животных, станут для них игрушкой или полезным лакомством. Хвоя содержит большое количество витамина С, аминокислоты и каротин.  Травоядные с большим удовольствием едят ёлки и грызут ствол дерева, копытные стачивают о них зубы, а птицам, например, пеликанам, очень нравится теплая подстилка в вольере из хвойных деревьев.

Важно! Перед сдачей ёлок и сосен убедитесь, что на вашем праздничном дереве не осталось никаких украшений. В зооуголок украшенное деревце не примут — это опасно для здоровья животных.



 Детский парк им. А.Г. Николаева

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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