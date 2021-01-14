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Новости » В Чувашском книжном издательстве вышла книга «В мире зеленых сокровищ»

16:10 14 января 2021 г.

 

Зеленые друзья человека – так называет деревья и кустарники известный в Чувашии ботаник, флорист, педагог, кандидат биологических наук и автор книги Людмила Теплова.

«Все мы, живущие на планете Земля люди, – дети природы. И несмотря на то, что новые технические и научные достижения как будто бы сделали человека независимым от нее, все осознают тот факт, что природа во все времена существования человеческого общества оказывала огромное влияние на ход его развития», – отмечает она в своей новой книге «В мире зеленых сокровищ», недавно увидевшей свет в Чувашском книжном издательстве.

  Интересно, что автору удалось объединить и биологию, и литературу, и искусство. В первой части Людмила Теплова   рассказывает о роли леса в поэзии и изобразительном искусстве – как деревья вдохновили писателей и художников на   создание произведений, ставших впоследствии шедеврами мирового искусства и литературы.

  Затем она переводит внимание читателя на ботанику и раскрывает некоторые тайны леса. К примеру, из книги можно   узнать, как деревья «дружат» между собой.

 Автор описывает около 30 названий деревьев. В них читатель узнает, почему два растущих дуба зимой выглядят по-разному: один полностью сбросил листья, а другой – с желтыми листьями? Какое дерево не ценится как лесное? В чем «провинилась» липа, что в народе она имеет еще одно, не очень красивое значение, – «подделка», «обман»? Почему именно осина стала показателем страха, а не береза или ветла...

Художником книги выступила Татьяна Бурдина, редактором – Ольга Федорова. Книга адресована детям среднего школьного возраста.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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