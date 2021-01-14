Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике информирует об изменении с 01.01.2021 реквизитов казначейских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, в платежных поручениях на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Чувашской Республики, с 01.01.2021 необходимо перечислять по следующим реквизитам:

БИК УФК 019706900 Единый казначейский счет 40102810945370000084 Казначейский счет 03100643000000011500 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары)

Обращаем внимание, что при заполнении платежных поручений в реквизите «15» в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС).

Образец заполнения платежного документа