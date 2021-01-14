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Новости » С 1 января 2021 года изменились реквизиты документов на уплату налогов

16:09 14 января 2021 г.

 

С 1 января 2021 года изменились реквизиты документов на уплату налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике информирует об изменении с 01.01.2021 реквизитов казначейских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, в платежных поручениях на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Чувашской Республики, с 01.01.2021 необходимо перечислять по следующим реквизитам:

БИК УФК

019706900

Единый казначейский счет

40102810945370000084

Казначейский счет

03100643000000011500

Банк получателя

ОТДЕЛЕНИЕ НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары)

Обращаем внимание, что при заполнении платежных поручений в реквизите «15» в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС).

Образец заполнения платежного документа



 Министерство финансов Чувашской Республики

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