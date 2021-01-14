Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике информирует об изменении с 01.01.2021 реквизитов казначейских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, в платежных поручениях на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Чувашской Республики, с 01.01.2021 необходимо перечислять по следующим реквизитам:
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БИК УФК
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019706900
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Единый казначейский счет
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40102810945370000084
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Казначейский счет
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03100643000000011500
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Банк получателя
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ОТДЕЛЕНИЕ НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары)
Обращаем внимание, что при заполнении платежных поручений в реквизите «15» в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС).
Образец заполнения платежного документа