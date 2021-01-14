Злоумышленники придумали новый способ обмана людей, которые ищут заработок. Аферисты предлагают им скачать мобильное приложение якобы для удаленной работы. Но на самом деле эти программы содержат вирусы, которые позволяют преступникам красть деньги. О новой схеме сообщила газета «Коммерсантъ».

Мошенники находят потенциальных жертв на сайтах с вакансиями. Чтобы втереться в доверие к соискателю, мошенники применяют методы социальной инженерии — психологические уловки. Они не просто присылают ссылки на вредоносные программы в СМС или письмах, как раньше, а звонят и представляются работодателями.

Претенденту говорят, что ему понадобится несколько разных мобильных приложений для работы, и убеждают самостоятельно скачать программы из официальных магазинов приложений. Большая часть программ — безопасные, но некоторые содержат вирус. Ведь магазины не всегда успевают сразу же проверять все загруженные разработчиками программы.

Зашитый в приложение троян открывает киберпреступникам удаленный доступ к смартфону жертвы. Мошенники получают возможность читать сообщения от банка с паролями и кодами, входить в банковское мобильное приложение или личный кабинет онлайн-банка человека и выводить деньги с его счетов.

Избежать подобной ловушки помогут правила кибергигиены:

Установите антивирусы на всех устройствах, которыми вы пользуетесь. Это поможет вам обезопасить их от вредоносных программ, которые могут встретиться даже в официальных магазинах приложений.

Не переходите по сомнительным ссылкам от незнакомцев. Прежде чем выполнять просьбы неизвестных компаний, в том числе потенциальных работодателей, проверяйте информацию о них. Найдите в интернете официальный сайт организации, почитайте отзывы, пробейте компанию в СМИ — вдруг она замешана в скандалах.

Никому никогда не передавайте пароли и коды из сообщений от банков, полные реквизиты банковской карты, включая срок действия и трехзначный код с оборота. И не вводите эти данные на сомнительных сайтах.

Подробнее о том, как противостоять мошенникам, читайте в текстах «Как быстро распознать мошенника» и «Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества» на портале Fincult.info .

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