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Новости » В Чувашии из-за метели вводят ограничение движения автобусов и грузового транспорта

16:08 14 января 2021 г.

 

В Чувашии 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения – с 14.00 для междугородних автобусов и грузового транспорта по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам. Окончание ограничения движения по наступлению благоприятных погодных условий.

Подрядным организациям необходимо проводить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

По прогнозам синоптиков, 14 и 15 января погода ухудшится — в республике ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с. Еще на дорогах возможна гололедица, снежные заносы.

 



 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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