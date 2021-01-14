Органы ЗАГС республики стоят у самых истоков семьи, которые первыми фиксируют её рождение.

В 2020 году в Чувашской Республике создано 3484 семей. Число разводов уменьшилось на 5,3%, распалось 3663 семьи.

Для изучения причин разводов в Госслужбе Чувашии по делам юстиции подвели итоги по анонимному анкетированию лиц, которые обратились в органы ЗАГС с заявлением о расторжении брака. Как выяснилось, самая кризисная – вторая "пятилетка" семейной жизни. Каждый третий пришедший в ЗАГС за разводом прожил в браке от 5 до 10 лет. Тех, кто не сумел сохранить семью в первые 5 лет, – чуть меньше трети (29,4% ). Четверть пар приняли решение о расставании на после 10 лет совместной жизни. Наименьшее число заявлений о разводе от супругов, которые отметили серебряную свадьбу, – 10,4%.

Чаще всего разводятся из-за измен. Почти треть (27,2%) распавшихся семей причиной разрыва назвали именно неверность. С заболеванием алкоголизмом, наркоманией не смогли справиться 14,5% пар, принявших решение расстаться. Материальный достаток не устроил 11,1% заявителей, а около 15% пришедших в ЗАГС разводиться пожаловались на работу одного из супругов за пределами республики. Среди других причин – отсутствие собственного жилья (6,5%), насилие в семье (3,5%) и отсутствие совместных детей (9,3%) и иные.

Стоит отметить, на протяжении последних лет Чувашская Республика сохраняет высокие позиции в рейтинге регионов с наименьшим числом разводов. По итогам 11 месяцев 2020 года занимает 3 место среди регионов ПФО (после республик Татарстан и Мордовии) и 10-е - по стране. Коэффициент на 1 тыс. человек населения у нас равен 3,0, тогда как по России – 3,8.

Таких результатов удается достичь благодаря мерам, направленным на профилактику и уменьшение количества разводов. Ведь крепкая семья – залог процветания нашей республики, государства.

Создать семью несложно, а сохранить крепкую и дружную семью – это большой труд. Каждая семья проходит испытания на прочность. Жизнь не бывает безоблачной, в каждой семье бывают конфликтные ситуации. В жизни не всегда все складывается по писаному.

В рамках проекта «Вместе навсегда - высшая цель семейной жизни» семейные пары могут получить бесплатные психологические услуги в ЗАГСах. На встречи с парами, которые столкнулись с проблемами в семейной жизни, приглашаются психологи, медиаторы. Последние также выезжают в районы республики и проводят с супругами тренинги, на которых помогают им в преодолении кризисов и конфликтов в отношениях.