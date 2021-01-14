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Новости » Мобильные группы продолжают рейды по профилактике коронавирусной инфекции

16:05 14 января 2021 г.

 

Мобильные группы продолжают рейды по профилактике коронавирусной инфекции

14 января 2021 года мобильные группы проверили 17 объектов. Среди них - 10 торговых точек, 2 остановочных павильона и 4 объекта общественного питания. Проверки проводились на соблюдение санитарных норм, масочного режима, ведение журналов с записями об измерении температуры сотрудников, график уборки помещений. Проверили также наличие дезинфицирующих средств при входе, нанесение разметок для соблюдения дистанций между покупателями.

Всем продавцам даны напоминания об ответственности за оказание услуг при обслуживании покупателей без средств индивидуальной защиты. С гражданами проведена разъяснительная работа о необходимости ношения масок при посещении магазинов, аптек и других общественных мест.

Уважаемые жители Красноармейского района! В очередной раз напоминаем, что в общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты! Ситуация остается сложной. Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите свое здоровье!



Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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