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Новости » Готовится к изданию юбилейный календарь Чувашского национального музея

14:14 13 января 2021 г.

 

Готовится к изданию юбилейный календарь Чувашского национального музея

К 100-летию Чувашского национального музея готовится к изданию календарь с годовым циклом традиционных народных праздников. Каждый месяц сопровождается красочной постановочной фотографией, отображающей тот или иной праздник, обряд или традиционное занятие. Все фотографии сделаны в интерьерах экспозиции Чувашского национального музея или его структурных подразделений, а моделями выступили сотрудники музея, которые охотно переоделись в традиционные народные костюмы. 

В традиционной культуре наших предков праздники и обряды были неотъемлемой частью жизни. В них отражаются особенности мировоззрения, образа жизни народа, история. Народный календарь тесно связан с сельскохозяйственными работами, а праздники приурочены к основным переломным периодам астрономического года — зимнему и летнему солнцевороту, осеннему и весеннему солнцестоянию.

Этот календарь станет оригинальным подарком к 100-летию Чувашского национального музея не только для сотрудников, но и для друзей музея.



 Чувашский национальный музей

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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