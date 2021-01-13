К 100-летию Чувашского национального музея готовится к изданию календарь с годовым циклом традиционных народных праздников. Каждый месяц сопровождается красочной постановочной фотографией, отображающей тот или иной праздник, обряд или традиционное занятие. Все фотографии сделаны в интерьерах экспозиции Чувашского национального музея или его структурных подразделений, а моделями выступили сотрудники музея, которые охотно переоделись в традиционные народные костюмы.

В традиционной культуре наших предков праздники и обряды были неотъемлемой частью жизни. В них отражаются особенности мировоззрения, образа жизни народа, история. Народный календарь тесно связан с сельскохозяйственными работами, а праздники приурочены к основным переломным периодам астрономического года — зимнему и летнему солнцевороту, осеннему и весеннему солнцестоянию.

Этот календарь станет оригинальным подарком к 100-летию Чувашского национального музея не только для сотрудников, но и для друзей музея.