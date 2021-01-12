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Новости » 16 января в Чувашии отметят Дни российской и чувашской печати

14:13 13 января 2021 г.

 

16 января в Чувашии отметят Дни российской и чувашской печати

Торжественное мероприятие, посвященное Дням российской и чувашской печати, состоится 16 января во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Праздник объединит журналистов, издателей, полиграфистов, сотрудников информационных агентств и других работников отрасли. Лучшие получат заслуженные награды и признание коллег.

Оба профессиональных праздника – в январе, но в разные даты. Так, День российской печати с 1992 года отмечают 13 января. До этого его праздновали 5 мая как День советской печати.

День чувашской печати, который приходится на третье воскресенье января, в этом году выпадает на 17 января. Закон об учреждении этого праздника был подписан 10 января 2000 года. Отметим, что в настоящее время в Чувашской Республике действуют 169 СМИ.

Встреча-концерт, посвященная Дням российской и чувашской печати, состоится в субботу 16 января по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38 (ДК ЧувГу). Начало в 11.00. Вход свободный.

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в официальной группе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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