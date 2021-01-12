Такое поручение дал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоселекторном совещании с региональными Минздравами 12 января.

Минздрав России разрабатывает новую версию методических рекомендаций по лекарственной терапии от коронавируса, где особое внимание будет уделено диспансерному наблюдению переболевших COVID-19. После стационарного лечения обязательно амбулаторное наблюдение за такими больными.

Михаил Мурашко сообщил, что идет доставка новой партии вакцины в регионы для начала массовой вакцинации населения, отправлено более 500 тысяч доз вакцины. Все пациенты, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вносятся в единый российский регистр вакцинации. В феврале станет доступно для скачивания приложение для контроля за состоянием провакцинированных пациентов на портале Госуслуг. Министр здравоохранения России просил особое внимание обратить на вакцинацию медицинских сотрудников амбулаторного и поликлинического звена, а также на пациентов с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет. «Переносимость и эффективность вакцины доказана многочисленными испытаниями», – подчеркнул Михаил Альбертович.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов дал поручение всем руководителям медицинских организаций провести необходимую разъяснительную работу по вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а также провести обучающие семинары для участковых врачей по обязательному амбулаторному ведению пациентов, переболевших ковидом.