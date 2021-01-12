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Новости » Школам Чувашии рекомендовано отменить занятия во время сильных морозов

14:05 13 января 2021 г.

Школам Чувашии рекомендовано отменить занятия во время сильных морозов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республики сохранятся сильные морозы. Министерство образования и молодежной политики Чувашии подготовило и разослало в муниципалитеты региона единые рекомендации по отмене занятий в школах на время аномальных холодов.

Согласно рекомендациям Минобразования Чувашии, при снижении температуры до 25 градусов ниже нуля занятия следует отменить для учащихся 1-4 классов. Если столбик термометра опустится ниже 28 градусов мороза, рекомендовано отменить занятия и для учеников 5-9 классов. При температуре минус 30 градусов и ниже остаться дома стоит всем школьникам, включая учащихся 10-11 классов.

«Эти рекомендации едины для всех городов и районов республики. В зависимости от метеоусловий муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, — отметил первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин. — При этом школы будут работать в штатном режиме. Для детей, которые все же придут в школу, образовательный процесс прерываться не должен. Кроме того, учебное заведение вправе организовать обучение в дистанционном формате».



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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