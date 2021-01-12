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Новости » Рывок Росреестра в 2020 году по оказанию электронных услуг

13:21 13 января 2021 г.

 

Рывок Росреестра в 2020 году по оказанию электронных услуг

 

Для многих 2020 год был непростым и внес неожиданные коррективы в привычный уклад. Управление Росреестра по Чувашской Республике не исключение. Во время пандемии особенно стали востребованы электронные сервисы ведомства. Однако и после снятия ограничений тренд на использование электронных услуг службы сохраняется. Особой популярностью пользуются такие сервисы как «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости».

Чувашское Управление непрерывно повышает процент электронных услуг. Уже сейчас предварительно можно сказать, что за 2020 год количество таких учетно-регистрационных действий увеличилось на 30 %.

Госуслуги ведомства в электронном виде все больше набирают обороты. Отмечается рост электронной подачи документов по всем направлениям. Это очень удобно как для заявителей, так и для органа регистрации. Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева выразила надежду, что и в этом году спрос на электронные услуги Росреестра будет увеличиваться.

Главная задача, которая стояла перед Росреестром в 2020 году, централизованный переход на единую программу ФГИС ЕГРН по всей России. Цель была достигнута - в октябре все регионы страны перешли на новую систему. Это позволит уже в ближайшее время осуществлять прием-выдачу документов по экстерриториальному принципу через офисы МФЦ.

В начале 2021 года будет завершен реинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему увеличит долю электронных сервисов ведомства, повысит удовлетворенность граждан, позволит обеспечить качественно новый уровень оказания услуг.

 



 Управление Росреестра по Чувашской Республике

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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