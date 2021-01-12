Четыре генератора потока воздушно-кислородной смеси со встроенными увлажнителями поступили в отделение анестезиологии-реанимации кардиодиспансера. Приборы предназначены для пациентов, способных дышать самостоятельно. Пациенту подаются подогретые и увлажненные газы с высокой плотностью потока.

«Такое оборудование важно для кардиодиспансера, поскольку бронхолегочные заболевания наряду с острой сердечной недостаточностью являются одной из причин осложнений после операций на сердце. После хирургических вмешательств на сердце возможны пневмонии, легочная эмболия. Генератор нормализует дыхание, помогает быстрее восстановиться в послеоперационном периоде», – сообщил главный врач республиканского кардиодиспансера Вадим Бабокин.

При использовании прибора у пациентов уменьшается частота дыхания, увеличивается дыхательный объем, нормализуется сердечная деятельность, что существенно улучшает качество жизни пациента. Также аппарат используется для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.

Напомним, с 1 января хирургический корпус Республиканского кардиодиспансера переведен в ковидный режим. Медицинская помощь пациентам по сердечно-сосудистому профилю оказывается круглосуточно согласно временной маршрутизации. Скорая помощь в соответствии с временной маршрутизацией может доставить пациента с острым коронарным синдромом в Республиканский кардиодиспаснер либо в Региональный сосудистый центр (на базе Республиканской клинической больницы).

Консультативная поликлиника, а также кардиологический корпус, где расположена поликлиника, продолжают прием пациентов (без коронавирусной инфекции). Кардиохирургический корпус временно размещен в кардиологическом корпусе.