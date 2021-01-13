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Новости » На полгода отложено вступление в силу нормы о предоставлении гражданам субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ в зависимости от задолженности по оплате ЖКУ

13:18 13 января 2021 г.

 

На полгода отложено вступление в силу нормы о предоставлении гражданам субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ в зависимости от задолженности по оплате ЖКУ

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перенесен с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года срок вступления в силу нормы, согласно которой субсидии, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

В настоящее время согласно статьям 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии и компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
С 1 июля 2021 г. в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации субсидии и компенсации на оплату ЖКУ не будут предоставляться гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности отделы социальной защиты населения будут получать из системы ГИС ЖКХ.

Напомним, что в Чувашской Республике гражданам предоставляются следующие меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг:

– субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, чьи расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи (далее – субсидия на оплату ЖКУ);

– ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ «федеральным льготникам» (инвалиды войны, участники ВОВ и их члены семьи, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды и семьи имеющие детей-инвалидов, пострадавшие от радиации, члены семей погибших (умерших) военнослужащих);

– компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет;

– ежемесячная компенсация на оплату ЖКУ «сельским специалистам» (педагогическим, медицинским и социальным работникам, работникам культуры и ветеринарной службы);

– компенсация за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики при превышении фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики.

 
 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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