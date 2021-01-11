Партия из 2 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции COVID-19 поступила на аптечную базу ГУП ЧР «Фармация». Полученная партия предназначена для массовой вакцинации населения. Всего в республику поступило 4 242 дозы вакцины.

Все желающие привиться могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через единую горячую линию по новой коронавирусной инфекции по номеру 122.

На сегодня вакцинировано 812 чел., в т.ч. 478 сотрудников медорганизаций, 314 сотрудников образовательных, социальных организаций, волонтеров, из них 82 чел. закончили полностью вакцинацию 2 компонентами.