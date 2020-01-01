Новости » Рывок Росреестра в 2020 году по оказанию электронных услуг

Для многих 2020 год был непростым и внес неожиданные коррективы в привычный уклад. Управление Росреестра по Чувашской Республике не исключение. Во время пандемии особенно стали востребованы электронные сервисы ведомства. Однако и после снятия ограничений тренд на использование электронных услуг службы сохраняется. Особой популярностью пользуются такие сервисы как «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости».

Чувашское Управление непрерывно повышает процент электронных услуг. Уже сейчас предварительно можно сказать, что за 2020 год количество таких учетно-регистрационных действий увеличилось на 30 %.

Госуслуги ведомства в электронном виде все больше набирают обороты. Отмечается рост электронной подачи документов по всем направлениям. Это очень удобно как для заявителей, так и для органа регистрации. Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева выразила надежду, что и в этом году спрос на электронные услуги Росреестра будет увеличиваться.

Главная задача, которая стояла перед Росреестром в 2020 году, централизованный переход на единую программу ФГИС ЕГРН по всей России. Цель была достигнута - в октябре все регионы страны перешли на новую систему. Это позволит уже в ближайшее время осуществлять прием-выдачу документов по экстерриториальному принципу через офисы МФЦ.

В начале 2021 года будет завершен ренинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему увеличит долю электронных сервисов ведомства, повысит удовлетворенность граждан, позволит обеспечить качественно новый уровень оказания услуг.